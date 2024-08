Venezuela: María Corina Machado lidera marcha multitudinaria contra Nicolás Maduro

La líder de la oposición, María Corina Machado, viene realizando una gran marcha en contra de Nicolás Maduro luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara como ganador del nuevo período presidencial.

Desde la capital venezolana, cientos de personas se encuentran uniendo fuerzas para gritar consignas de libertad y mostrar su descontento con el régimen chavista. Por su parte, la exdiputada emplea un vehículo con banderas alusivas a Edmundo González para liderar la caravana.

Las imágenes de la marcha muestran como incluso los motociclistas se han unido a la manifestación en la que también se encuentran participando los antichavistas Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, María Beatriz Martínez, Biagio Pilieri y Williams Dávila.

En medio de la marcha, Machado decidió detener el vehículo en el que se encuentra trasladándose para ponerse a cantar, junto a decenas de venezolanos, el himno de Venezuela. Al son de 'Gloria al Bravo Pueblo', los ciudadanos unieron sus voces para manifestarse en contra de Maduro.

"Nosotros no promovemos la violencia y salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica", expresó Machado.