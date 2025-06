¡Venganza salvaje! Cliente furioso libera mapache en concurrido bar que le negó el ingreso

12/06/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que sucedió el pasado 6 de junio en Murray, Kentucky, es de no creer. Jonathan Mason, de 40 años, entró a un restaurante lleno de gente, el Big Apple Grill and Bar, y soltó un mapache que llevaba consigo. ¿El resultado? El animal, que estaba asustado, terminó mordiendo a uno de los comensales y el sujeto fue detenido.

Sujeto tiene antecedentes por borracheras

Jonathan Mason no es un cualquiera en Murray. Para los que lo conocen, es el "Cowboy Cody", un tipo que vive solo en una chacra cerca y que ya tiene un prontuario de locuras, sobre todo cuando mezcla el trago con los animales.

Las autoridades ya le habían advertido que no se apareciera más por el Big Apple Grill and Bar, pero parece que a este señor no le entra. Empleados y testigos del restaurante ya sabían de sus "cosas raras", muchas veces por culpa del alcohol y con animales de por medio.

Para que se hagan una idea de su historial, en diciembre del 2024, Mason fue arrestado por una insólita razón: Se fue en mula a una licorería y se encontraba muy borracho. Además, se negó a irse del local y, según FOX News, hasta intentó fugar montado en el pobre animal.

Días después, otra vez lo agarraron cuando quiso recuperar a la mula, que la policía le había quitado por sospechas de maltrato. Testigos lo vieron hasta azotando al animal frente a otro negocio.

Lo botaron y regresó con un mapache

La noche del 6 de junio se desató el caos en el Big Apple Grill and Bar. Jonathan Mason llegó al estacionamiento alrededor de las 9:18 p.m. en su auto... y con un mapache a bordo.

Según contó una trabajadora del local al New York Post, Jonathan Mason ya estaba algo pasado de copas. Al principio accedió a retirarse sin problemas, pero al rato volvió y liberó al mapache dentro del restaurante.

Imagínense la escena: el animal, todo desorientado, correteando por las mesas hasta que mordió a uno de los empleados. Al afectado le tuvieron que dar tratamiento contra la rabia.

La gente grabó todo y en el video se ve al empleado correteando al mapache entre sillas y mesas, antes de que lo muerda. Al final, lograron atrapar al mapache, envolviéndolo en una toalla.

Minutos después del incidente, la policía local ubicó a Jonathan Mason mientras manejaba su vehículo. El hombre se negó a cooperar, por lo que las autoridades tuvieron que sacarlo a la fuerza. Posteriormente, fue trasladado a la cárcel del condado de Calloway.

La curiosa historia de un cliente furioso que liberó un mapache en un concurrido bar, dejando a todos sorprendidos, subraya cómo las prohibiciones pueden desatar respuestas inesperadas.