Ancón: ¡Trágico! Delincuentes disparan contra bus de Vipusa y dejan un herido de gravedad

Un nuevo atentado a una empresa de transporte público se registró en la capital, ya que dos delincuentes dispararon contra el bus de Vipusa, en Ancón, y dejaron a un mecánico herido. La PNP no descarta de que se trate de un caso de extorsión y cobro de cupos.

Según los primeros reportes, el fatídico hecho ocurrió en la madrugada de hoy, cuando dos presuntos sicarios a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un bus de la línea C de la empresa Vipusa, que cubre la ruta de Ancón-Abancay y es conocido popularmente como 'el anconero'.

El vehículo se encontraba frente a un taller para algunas refacciones hasta que los delincuentes dispararon contra el asiento del chofer, lo que deja entrever que el ataque iba dirigido a él, pero desafortunadamente el atentado impactó en el brazo del mecánico identificado como Juan Carlos Acha Rojas, de 44 años.

La víctima se encontraba reparando el motor del bus, mientras que el chofer se salvó de milagro, ya que había bajado al grifo cercano unos minutos antes de que ocurriera la terrible balacera.

Ante la alarmante escena, la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta el lugar para realizar las diligencias respectivas que los ayuden a esclarecer los hechos y determinar las causas del atentado. Las autoridades manejan la hipótesis de un intento de extorsión como el que sufrió semanas atrás la empresa 'El Chino'.

Asimismo, se dio a conocer que el mecánico Acha Rojas fue rápidamente trasladado al hospital Franco Laos de Puente Piedra para recibir atención médica. Su estado de salud es reservado.

Los sicarios fugaron de la escena del crimen con rumbo desconocido, pero dejaron el bus de Vipusa, que estaba cerca a su paradero final conocido como 'la conchita', con sus ventanas destruidas por las balas y considerables daños en el lado del conductor.

Los trabajadores de la empresa Vipusa se encuentran consternados por el caso debido a que alegan que no han recibido ninguna amenaza de extorsión y resaltaron la falta de seguridad en la zona.

"Es muy triste lo que me enteré del compañero mecánico, Acha. Me sorprendió ver patrulleros acá. No hemos recibido amenazas ni ningún motivo de extorsión. (...) Pedimos seguridad", expresó una cobradora de la empresa de transporte.