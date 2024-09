¡Lamentable! Delincuentes asaltan a policía y lo asesinan al no encontrar dinero para robar

La criminalidad y la delincuencia vuelve a sembrar el terror en Los Olivos. Un policía fue abatido por delincuentes que lo interceptaron cuando estaba en su auto y al no encontrarle dinero para robarle le dispararon a quemarropa, en la calle Las Turquesas del A. H. Los Olivos de Pro.

Según los primeros reportes, el fatídico hecho ocurrió la pasada noche del 6 de setiembre cuando el brigadier de la PNP, Cipriano Gonzáles Huamán, con más de 30 años de servicio, se encontraba en el interior de su auto junto a su esposa y un compañero a solo media cuadra de su casa.

Los delincuentes los interceptaron y amenazaron con armas de fuego para exigirle al policía que les entregue todo el dinero que habría sacado de un banco previamente. Sin embargo, el agente del orden ya había depositado esos fondos en otra entidad bancaria antes del violento ataque.

Ante la desagradable sorpresa y no tener qué robarle, los hampones enfurecieron y no dudaron en disparar al policía. A pesar de sus intentos de defenderse del asalto, Cipriano Gonzáles, fue impactado por una bala en la cabeza provocándole la muerte instantánea.

Tras el crimen, los facinerosos se dieron a la fuga a bordo de su moto lineal e incluso se llevaron el arma del oficial mientras que sus acompañantes quedaron consternados.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que un auto blanco pasó a toda velocidad por la escena del crimen segundos después del ataque. Con esas imágenes la Policía Nacional del Perú (PNP) realiza una investigación para atrapar a los culpables de la muerte de su colega.

Los familiares de la víctima exigieron justicia y que el caso no quede impune porque no pueden creer que Gonzáles Huamán falleciera a causa de la ola de la delincuencia que acecha al país.

"No entiendo por qué ¿por qué? si ya no nos encontraron el dinero. No era necesario matarlo. Nosotros ya habíamos depositado el dinero. De nosotros no se llevaron ni un sol y no entiendo cómo sabían que nosotros retiramos el dinero", exclamó entre lágrimas, la esposa del policía asesinado.