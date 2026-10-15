Ofrecían piezas arqueológicas por internet: Policía Nacional decomisa alrededor de 50 objetos en Lince

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional incautó 50 piezas ofrecidas por internet durante una intervención en el distrito de Lince. El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Turismo y se realizó tras labores de inteligencia, en coordinación con el Ministerio de Cultura y otras autoridades.

Las investigaciones preliminares señalan que 34 objetos serían auténticos, mientras que los restantes serían réplicas. Algunas de estas reproducciones presuntamente eran promocionadas como originales, por lo que las evaluaciones especializadas serán determinantes para establecer las características de los bienes recuperados.

Piezas estarían vinculadas a culturas prehispánicas

Entre los objetos que serían originales figuran piezas relacionadas con las culturas Wari, Chancay, Chimú y Nazca, entre otras. Sin embargo, esta identificación corresponde a las primeras diligencias y deberá ser corroborada por los especialistas.

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Representantes del Ministerio de Cultura participaron en la intervención e iniciaron la evaluación de los bienes para determinar su autenticidad. Estas actuaciones forman parte de las acciones destinadas a proteger el patrimonio cultural de la Nación.

Detenido aseguró que conservaba los objetos en su vivienda

Durante el operativo fue detenido José Antonio Megalejo Valdivia, de 52 años . Según informó el Ministerio del Interior, el intervenido manifestó que las piezas pertenecían a una familia y que las mantenía desde hacía tiempo en su domicilio.

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El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones. Su declaración sobre la procedencia de los objetos deberá ser contrastada con los elementos que se recojan durante las diligencias.

Oferta se realizaba en redes sociales

De acuerdo con la información policial, las piezas eran promocionadas mediante redes sociales y otros canales digitales. Para su traslado, los objetos eran colocados en cajas de cartón y protegidos con papel periódico para evitar daños.

La Policía también identificó posibles puntos de comercialización en zonas de venta de antigüedades de Miraflores y San Isidro. Estos datos forman parte de las indagaciones sobre la oferta de los bienes incautados y sus eventuales destinos.

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El Ministerio del Interior señaló que continuará impulsando labores de inteligencia y coordinación interinstitucional para combatir actividades que afecten el patrimonio cultural peruano.