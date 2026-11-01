Comando Unificado: capturan a alias 'Goku' en enfrentamiento armado durante operativo militar de Pataz

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La provincia de Pataz, en La Libertad, fue escenario de un operativo contra organizaciones criminales. La intervención permitió detener a alias 'Goku' y 'Lobo', tras un enfrentamiento armado con efectivos del Comando Unificado Pataz, quienes también decomisaron armas de fuego y materiales explosivos.

Operativo Marín permitió detener a 20 personas en Pataz

Está intervención, denominada operación Marín, estuvo a cargo del Comando Unificado Pataz y se desarrolló en el centro poblado Los Cedros. Durante el despliegue, los efectivos de las fuerzas del orden se enfrentaron a presuntos integrantes de una organización criminal que operaría en esta provincia minera.

Como resultado de las acciones, 20 personas fueron detenidas, entre ellas alias 'Goku' y 'Lobo'. Según informó el Ministerio de Defensa, la intervención se produjo luego de un enfrentamiento armado, que terminó con la captura de los presuntos integrantes de esta estructura delictiva.

🚨¡Cayó Gokú en Pataz! 🔴El Comando Unificado de Pataz capturó a alias "Gokú", sindicado como lugarteniente de la organización criminal La Gran Alianza y mano derecha de alias "Cuchillo". ✅También cayeron el presunto brazo armado de la grupo criminal y 18 personas más. https://t.co/kzgphgyBxm — Mindef Perú (@MindefPeru) November 1, 2026

Entre los intervenidos también figuran dos menores de edad. Las autoridades realizaron el registro del lugar y encontraron armamento, municiones y diversos materiales utilizados presuntamente para actividades vinculadas con la minería ilegal y la protección de operaciones criminales.

Uno de los detenidos fue identificado como Juver Jair Carbajal Cruz, alias 'Goku', señalado como presunto integrante de la organización criminal 'La Gran Alianza'. Su captura formó parte de los resultados comunicados tras el operativo ejecutado en Pataz.

Incautan fusiles, municiones y explosivos durante intervención

Ante ello, los agentes encontraron un fusil Galil, dos fusiles R-15 y una pistola Derya. También decomisaron siete cargadores abastecidos y cerca de 680 municiones de diferentes calibres, que fueron incorporadas a las diligencias realizadas por las autoridades.

El material incautado incluyó 18 cartuchos de dinamita, 79 detonadores y 48 mechas lentas con detonadores. Asimismo, los efectivos encontraron un chaleco portaplacas y diez teléfonos celulares, que también quedaron bajo custodia para las investigaciones correspondientes.

Armamento, celulares y munición decomisada.

La intervención se suma a las acciones desplegadas por las fuerzas del orden frente a las organizaciones criminales que operan en la provincia de Pataz. Esta zona de La Libertad registra intervenciones contra grupos vinculados con actividades ilícitas y hechos de violencia relacionados con la minería.

Con la captura de alias 'Goku' y 'Lobo', el operativo Marín dejó 20 personas detenidas y permitió decomisar armas de fuego, municiones y explosivos. Las autoridades continúan con las diligencias para establecer las responsabilidades de los intervenidos y avanzar en las investigaciones sobre las actividades criminales en Pataz.