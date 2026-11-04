Capturan a 3 presuntos integrantes de 'Los Malditos de JP' implicados en la muerte de oficial en Pataz

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos miembros de la banda criminal 'Los Malditos de JP' en la región La Libertad. Los intervenidos serán investigados por su supuesta implicancia en el homicidio del suboficial de tercera José Antonio Castillo Rodríguez, ocurrido durante un operativo en la provincia de Pataz.

Intervención policial e imputación de delitos a los detenidos

De acuerdo con el informe oficial emitido por la institución policial, los sujetos capturados fueron identificados con las iniciales G. A. C. L., de 27 años; M. A. Z. O., de 31 años; y C. T. B., de 26 años. Los tres individuos quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones preliminares de ley.

Las fiscalías especializadas y las unidades de investigación policial imputan a los detenidos la presunta comisión de múltiples delitos de alta gravedad. Entre los cargos presentados figuran tenencia ilegal de municiones y explosivos, homicidio por proyectil de arma de fuego y pertenencia a una organización criminal.

Los sospechosos permanecen en las instalaciones policiales de la jurisdicción mientras se llevan a cabo las diligencias técnicas de rigor. Los agentes recopilan elementos probatorios con el objetivo de definir su grado de responsabilidad procesal en los hechos delictivos acontecidos en la zona.

Incautación de material explosivo y antecedentes del ataque en Pataz

Durante el procedimiento de registro de los intervenidos, la Policía Nacional incautó un importante cargamento de insumos explosivos y municiones de uso restringido. Las autoridades decomisaron 275 unidades de Carmex con fulminante, 174 explosivos Emulnor 3000, 413 cartuchos de munición calibre 223 para armas de largo alcance y un dispositivo celular.

El operativo responde a las indagaciones por el homicidio del suboficial de tercera José Antonio Castillo Rodríguez , efectivo de la comisaría de Chagual atacado la madrugada del martes 3 de noviembre.

El agente se encontraba realizando labores de patrullaje preventivo junto a personal de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) en el sector La Porfiria cuando se registró una ráfaga de disparos.

Tras la agresión armada, el efectivo fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de urgencia hacia el centro de salud de la empresa minera Poderosa, donde el personal médico confirmó su deceso debido a la gravedad de las heridas.

La provincia de Pataz se encuentra actualmente en estado de emergencia, medida dispuesta por el Gobierno central para contrarrestar el avance de la criminalidad organizada. En ese sentido, Pataz permanece bajo permanente resguardo policial para esclarecer las circunstancias del homicidio y desarticular las bandas criminales en la región.