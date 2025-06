Poder Judicial ordena 9 meses de prisión preventiva contra uno de los implicados en el asesinato de Andreina Farías

03/06/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El Poder Judicial (PJ) ordenó esta noche nueve meses de prisión preventiva contra Rubén Darío Cueva Velásquez, implicado en el feminicidio de la ciudadana venezolana, Andreina Farías Torres.

Como se recuerda, uno de los dos responsables del crimen fue capturado el pasado 26 de mayo en una vivienda en Ate. Tras su detención preliminar, desde ahora deberá afrontar los graves cargos en su contra tras las rejas.

#LoÚltimo. Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Rubén Darío Cueva Velásquez, técnico de una operadora de telefonía, implicado en el feminicidio de la ciudadana venezolana, Andreina Farías Torres, ocurrido en el distrito de San Bartolo. pic.twitter.com/DU8DRNKlc1 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 4, 2025

Audiencia

La audiencia llevada a cabo esta tarde fue de manera reservada, la misma fue desarrollada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Villa El Salvador, Corte de Lima Sur, a cargo de la jueza Tracy Quijano Rivera.

Cabe señalar que, el requerimiento lo realizó el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín, el pasado 27 de mayo, por el delito de homicidio, en agravio de la ciudadana extranjera, ocurrido el 14 del mismo mes.

Como parte de las diligencias para esclarecer el delito, el fiscal provincial Humberto Durán Ponce de León, dispuso el reconocimiento médico legal. Además, ordenó a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) - División de Homicidios que recabe las declaraciones testimoniales de los familiares de la víctima y de testigos.

El caso

El lamentable hecho sucedió el pasado 14 de mayo cuando Andreina Farías Torres llamó a una conocida compañía de telefonía para pedir que le instale el servicio de internet en su domicilio en San Bartolo. Sin embargo, la mujer jamás pensó que esa llamada se convertiría en una pesadilla y que terminaría constándole la vida.

Gracias a las cámaras de seguridad, se pudo registrar el momento en que Rubén Darío Cueva Velásquez y Jean Carlos Montero Huaylinos ingresan a la vivienda donde residía la fémina. Luego de varias horas, donde abusaron sexualmente de ella, dejaron el inmueble, pero inmediatamente fueron perseguidos por su víctima.

Visiblemente consternada, Andreina Farías Torres trató de impedir en todo momento que ambos no emprendan su huida, para ello se trepó en la unidad para que no se escapen; no obstante, ambos sujetos lograron se cometido. La mujer perdió la vida luego de que el vehículo donde se trasladaban sus victimarios chocara contra una tranquera de seguridad, el impacto generó que el cuerpo de la madre de familia impacte fuertemente sobre el pavimento, falleciendo casi al instante.

De esta manera, empieza a hacerse justicia por el crimen que enlutó a todo un distrito al sur de la capital.