Puente Piedra: ¡Insólito! Mecánico arriesga su vida y frustra robo al lanzarse sobre el capot de una camioneta

En medio del estado de emergencia, un impactante suceso ocurrió en el distrito de Puente Piedra, cuando un mecánico frustró el robo de una camioneta subiéndose al capot del vehículo en movimiento.

Alexander Vargas, dueño de un pequeño taller en la avenida Rosa Luz, actuó rápidamente cuando un delincuente intentó robar el vehículo de uno de sus clientes, aprovechando un descuido para llevarse la unidad estacionada fuera del taller. Sin pensarlo, se lanzó sobre el capot, aferrándose al vehículo con todas sus fuerzas mientras el ladrón aceleraba.

Mediante un noticiero de ATV, el mecánico relató que intentó detener el robo golpeando la ventana del copiloto, pero el ladrón no dudó en acelerar, casi atropellándolo. A pesar de los peligros, Vargas no soltó el capot, incluso cuando el ladrón conducía en contra del tráfico.

Estábamos terminando una reunión de rutina, salí a verificar la unidad y vi que el ladrón ya estaba retrocediendo con el auto. Salí gritando, comienzo a golpear la luna para impedir que huya. El delincuente avanza de manera intempestiva, sin dar espacio a que yo me suelte sino que me apegue, me quedo enganchado a la camioneta, me comienza a arrastrar y lo único que me quedaba era que me arrastre y me arranque el brazo, declaró para el medio mencionado.