Doble homicidio en Cabayllo: Fiscalía inicia investigación preliminar tras hallazgo de cuerpos

28/07/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un macabro hallazgo se dio en un descampado del sector 9 de Lomas de Carabayllo, pues se hallaron los restos de dos personas envueltos con una alfombra y maniatados. La Fiscalía actuó y abrió una investigación preliminar.

Investigación preliminar

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el hallazgo sin vida de Lee Benji de la Cruz de 36 años y Sandro Sánchez de 52 años. Luego de que un reciclador alertara inmediatamente a las autoridades de lo encontrado. Agentes de la Policía Nacional y personal del Serenazgo acudieron al lugar rápidamente para iniciar las diligencias correspondientes.

Los familiares de Lee Benji, confirmaron que desde el viernes no tenían información de su paradero, pues salió rumbo a Carabayllo a gestionar un predio, como parte de un trámite usual, pero no volvió. Mientras que del otro fallecido no se tiene mucha información, sin embargo, resulta evidente la brutalidad de sus asesinatos.

Los vecinos de la zona aseguraron a las autoridades no haber escuchado nada fuera de lugar. Cabe señalar que el lugar del hallazgo es una zona frecuentada por niños y deportistas para llevar a cabo partidos de futbol.

Fue la fiscal adjunta provincial Diana González Reátegui, del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Carabayllo, quien lideró el levantamiento de los cadáveres con los peritos de criminalística y un médico legista. Según información preliminar de las autoridades, se presumía que las víctimas fueron asesinadas en otro lugar y posteriormente trasladadas hasta la zona usando a su favor la oscuridad de la madrugada, pues tenían signos de violencia.

Acciones del MP

Como parte de las diligencias, se dispuso que el personal de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional del Perú (PNP) recoja las declaraciones de los familiares y testigos, asimismo, recabar los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

En ese sentido, el Ministerio Público ordenó la ejecución de la necropsia legal para el establecimiento con exactitud la causa de muerte. Además, se solicitó exámenes de dosaje etílico, análisis toxicológicos y pruebas de balística forense, con la finalidad de identificar posibles rastros para dar con los responsables.

De esta manera la Fiscalía decidió abrir una investigación preliminar ante el hallazgo de dos cadáveres envueltos en alfombras y maniatados en Carabayllo.