Terrible hallazgo en Cusco: Encuentran sin vida a turista paraguaya dentro de hospedaje

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un trágico crimen se registró en la ciudad de Cusco, donde una mujer de nacionalidad paraguaya fue asesinada de múltiples disparos al interior de un hospedaje. El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado 4 de abril, generando pánico entre los ciudadanos.

Mujer paraguaya es hallada sin vida

Durante la madrugada de este sábado, se halló el cuerpo sin vida de una turista de nacionalidad paraguaya que se encontraba de visita por la ciudad imperial.

Su muerte es producto de un crimen que generó pánico entre los ciudadanos. Pasada la medianoche un sujeto ingresó hacia el hospedaje 'Rodrigos' el cual se encuentra ubicado en la avenida Costanera, en el distrito de Santiago.

El sujeto habría estado tras los pasos de la ciudadana paraguaya la cual ha sido identificada como Deysi González Merino, de 30 años. La joven permanecía en la habitación 102 cuando el sujeto ingresó hacia su pieza.

Una vez dentro del lugar, el criminal disparó a quemarropa contra la fémina propiciándole múltiples disparos. El hecho ocurrió mientras otros inquilinos permanecían hospedados generando temor.

Tras ocurrido el hecho, intentaron auxiliar a la víctima con el fin de salvar su vida. Por ello, fue trasladada de emergencia hacia el Hospital Regional del Cusco. Una vez en el centro médico recibió atención, sin embargo la gravedad de los impactos de bala en su cuerpo terminaron por quitarle la vida.

Cámaras de seguridad registraron ataque

La investigación de este nuevo caso de homicidio cuenta con piezas claves que serían incluidos en las diligencias. Así, cámaras de videovigilancia, ubicadas en zonas estratégicas del establecimiento, registraron la secuencia de los hechos.

Según los registros visuales, se observa que un hombre ingreso al hostal donde estaba registrada la víctima. Una vez dentro preguntó en recepción por ella, evidenciando su búsqueda.

Otro momento muestra cuando el presunto agresor ingresa hacia la habitación de la mujer propiciándole los disparos. Tras ello, también se observa la huida del sujeto.

Parte de las imágenes muestran que el sujeto intentó abordar un taxi, sin embargo, no logró subir en el vehículo y huyó del lugar a pie hacia la zona de la margen derecha.

La Policía Nacional se encuentra al tanto de este caso dando inicio a las investigaciones correspondientes para hallar al culpable de este crimen.

Una mujer de nacionalidad paraguaya fue encontrada sin vida al interior de un hospedaje en la ciudad del Cusco. El presunto autor del crimen permanece no habido.