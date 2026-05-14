Crimen en Piura: Asesinan a balazos a hombre en taller mecánico en el distrito de Castilla

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El distrito de Castilla, en la región Piura, se tiño de sangre luego de un grupo de sujetos acabe con la vida de un hombre en el interior de un taller mecánico en el que acudió para realizar el mantenimiento de su vehículo.

Acaban con la vida de hombre a balazos en Piura

Un joven de 24 años fue asesinado a balazos por presuntos sicarios en el distrito de Castilla, en la provincia de Piura. La víctima fue identificada como Edinson Manuel Flores Valladolid, primo de Darwin Lázaro Valladolid, conocido como "Tamalón", quien también fue acribillado en noviembre del 2025.



Este homicidio se suscitó sobre la tarde del martes 12 de mayo, en el exterior de un taller de mecánica ubicado en la avenida prolongación Guardia Civil, en el asentamiento humano Villa del Sol.



Según las primeras investigaciones, Flores Valladolid había llegado al lugar conduciendo el vehículo de placa F1B-164, de propiedad de su fallecido primo. Cuando estaba a punto de retirarse, aparecieron dos delincuentes a bordo de una motocicleta.

La Policía Nacional del Perú (PNP) manifestó que uno de los sicarios se dirigió directamente hacia la víctima y abrió fuego sin mediar palabra. Ante ello, el hombre buscó cubrir con las manos correr para salvaguardar su vida, sin embargo, en su intento de no ser alcanzado por los proyectiles tropezó y ello fue aprovechado por su atacante para continuar disparándole.

Pese a ello, de acuerdo a fuentes oficiales, el agraviado logró levantarse tras la caída, pero las balas lograron impactarle a pocos metros del lugar en donde inició el ataque armado. Tras concretar el hecho de sangre, los delincuentes huyeron raudamente con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta.

Autoridades analizan las cámaras de videovigilancia

Hay que mencionar que, la Policía Nacional del Perú ya se encuentra analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad para poder identificar y dar con el paradero de los responsables del crimen.

Por su parte, agentes de la Oficina de Criminalística (Oficri) y de la sección de Homicidios de la Divincri llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades no descartan que el homicidio esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas o una venganza, debido a los antecedentes del caso de su primo.

La ola de criminalidad continua flagelando la zona norte del país, esta vez en el distrito de Castilla, en la región Piura, un joven de 24 años fue asesinado a balazos por sicarios que llegaron de manera directa hacia él quien se dirigía a un taller mecánico, pese a que en un principio corrió para salvaguardar su vida, finalmente los proyectiles lo alcanzaron y perdió la vida.