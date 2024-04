Surco: ¡Indignante! Detienen a sujeto con peluca y vestido de escolar que rondaba conocido colegio

12/04/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Un extraño caso se registró en el distrito de Surco, cuando un hombre con peluca y vestido de escolar caminaba por los alrededores del colegio Champagnat . Ante ello, los padres de familia notaron este extraño comportamiento y se mostraron preocupados por la seguridad de sus hijos, inmediatamente dieron aviso a las autoridades de esta jurisdicción para que intervengan.

Sujeto es detenido

Este hombre fue identificado como Gonzalo Daniel Gómez Narváez de 31 años, quien inicialmente intentó huir de los serenos y agentes de la Policía Nacional del Perú, sin embargo, afortunadamente terminó siendo detenido. Durante sus declaraciones se contradijo y se puso nervioso en varias ocasiones al ser consultado por la vestimenta que traía, pero sobre todo por lo que hacía fuera de la mencionada institución educativa.

Cámaras de seguridad captan intento de fuga del sujeto

Las cámaras de seguridad de la zona registraron todo el trayecto que hizo este sujeto por las calles de Surco y cuando intentó fugar en dirección a la institución educativa Abraham Roldán Poma. En este lugar ya no pudo librarse de los efectivos PNP, quienes revelaron que ya había sido intervenido en el 2017, porque agredió verbalmente a un menor de edad.

"Estudié en la Rosales Santa Rosa, no estuve en el Champagnat, no crean que estudié ahí, solo estaba al costado. Lo que pasa es que yo amo a mi colegio (...) Yo fui al colegio Jorge Chávez porque ahí estudia mi sobrina", se le escuchó decir al joven disfrazado de menor de edad, quien finalmente no sabía cómo explicar su comportamiento y que este sea creíble para un sereno que en todo momento le realizó preguntas.

Según que información que se ha obtenido hasta el momento, el individuo se encuentra detenido en la comisaría de Surco, donde procederán a presentar una denuncia por el presunto delito contra libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor.

