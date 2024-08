Tacna: ¡De terror! Mendigo asesina a puñaladas a hombre que se negó a darle limosna

Tacna, ciudad conocida por su tranquilidad, ha visto como poco a poco los índices de violencia han aumentado de forma preocupante, al punto que un mendigo que se encontraba pidiendo limosna asesinó a un hombre que no se compadeció de él.

La víctima fue identificada como Juan Carlos Choque Flores, y fue asesinado cruelmente en plena vía pública tras ser atacado con un cuchillo por un sujeto que, según vecinos, sería un indigente.

Todo esto ocurrió en el centro poblado de Leguía, cuando Choque caminaba por la calle tras realizar unas compras después de su jornada como profesor de matemáticas.

Vecinos del sector revelaron para Exitosa que el agresor no es oriundo de la zona, pues lo reconocen como Gerson Rosales Castro, y habría llegado desde Piura. Durante los últimos días, estuvo amedrentando a varios negocios cercanos.

"Fue brutal, hasta me pongo a pensar que hasta yo pude ser la víctima porque se metió en mi taller. Nosotros lo sacamos, lo echamos del lugar, pero al no conseguir dinero de nadie, salió hablando agresivamente, diciendo que si no había plata a las buenas, sería a las malas. Lamentablemente, en la esquina, lo apuñaló", comentó un poblador del sector.