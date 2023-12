¡Terrible! Hombre muere acribillado a quemarropa y su cuerpo fue arrojado a Pantanos de Villa

¡Madrugada del Terror! A poco de celebrarse la Nochebuena un crimen enlutó a una familia peruana. El cuerpo de un hombre acribillado a quemarropa fue hallado en los Pantanos de Villa.

Según las primeras informaciones brindadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima, aún sin identificación, se encontraba transitando por los Pantanos de Villa cuando fue interceptado por unos sujetos que venían a bordo de un vehículo.

Es en ese instante, que los facinerosos descienden de la unidad móvil y apuntan a quemarropa a su objetivo, quien fallece en el acto. Una vez cometido el cruento asesinato, los malhechores arrojaron el cuerpo entre los arbustos a fin de no ser fácil de hallarse por personas que pasen por el lugar.

No obstante, vecinos de la zona escucharon los disparos y salieron de inmediato de sus viviendas, donde luego se dieron cuenta del rápido escape de la unidad móvil que transportaba a los criminales y de la ubicación del occiso entre los matorrales. Luego de ello, los moradores refirieron el hallazgo del fallecido a la Policía.

En estos momentos, el caso viene siendo investigado por peritos de criminalística para reconstruir el crimen. Hasta el momento, los resultados arrojan que la víctima fue asesinada de 8 balazos, al hallar esa cantidad de casquillos en esa área de Pantanos de Villa. También, el occiso no es identificado todavía, por lo que es considerado un NN en el desarrollo de las pesquisas de ley.

Al cierre de este informe, aún se encuentran recabando información del caso para el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima, pero se ve complicado el panorama, debido a que la cámara de seguridad cercana al lugar de los hechos se encuentra malograda.

En el departamento de Lima se ha reportado que durante el año se han dado más de 420 casos de crímenes por sicariato, es decir, 12.26% en comparación al 2022, según datos ofrecidos por la PNP.

En esa línea, en agosto de este año, el experto en seguridad y presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), César Ortiz Anderson, refirió las posibles causales del aumento de casos de extorsión y sicariato en el país.

"No hay mucha resistencia por parte de la seguridad pública. Faltan policías, la misma PNP ha tenido que aceptar que el número de efectivos que tienen no es suficiente. Yo estoy de acuerdo con que hay que cambiar el sistema laboral de la Policía. No puede ser con 140 mil agentes, esté tan desordenada el servicio operativo", declaró para Exitosa.