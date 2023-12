¡Alarmante! Dirigente vecinal de SJL fue asesinado de 2 balazos mientras descansaba en su sala

San Juan de Lurigancho viene atravesando una crisis de inseguridad, por lo que fue declarado en estado de emergencia en el mes de septiembre. Sin embargo, esto parece no haber reducido los índices de delincuencia, ya que un dirigente vecinal fue asesinado de dos balazos mientras descansaba cómodamente en un sofá al interior de su vivienda.

La víctima fue identificada como Richard Alexander Peña Pacheco, quién vivía en el asentamiento humano de Los Jardines de Bethania, ubicado detrás del centro penitenciario Miguel Castro Castro, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según primeras informaciones, Peña Pacheco descansaba tranquilamente en un sillón de su sala cuando repentinamente aparecieron cuatro desconocidos, que llegaron a bordo de un vehículo negro y le dispararon a quemarropa.

El ruido que produjeron las armas de fuego, alertaron a los vecinos de la zona y a uno sus familiares, quien al ver a Richard gravemente herido, lo traslado de inmediato al hospital Aurelio Díaz Ufano, donde nada se pudo hacer ya que los médicos solo confirmaron el deceso.

Aunque no se haya confirmado el motivo exacto del asesinato, la Policía Nacional del Perú (PNP) no descarta que se trate de una venganza, ya que Richard Peña fungía como principal dirigente del asentamiento humano donde vivía.

Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), rechazó una ampliación del estado de emergencia en su distrito hace un mes. El burgomaestre señaló que su jurisdicción no requiere de la disposición ejecutiva, si esta posee las mismas características que tiene hasta el momento.

"Si van a ampliar el estado de emergencia con las mismas características, con las que tenemos hoy en día, yo digo que no amplíen nada. Estamos en la misma situación antes de la declaratoria de emergencia", expresó.

En ese sentido, Maldonado Amao dijo que, si bien en los primeros días de la declaratoria hubo ciertas diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), ahora tales acciones no vienen siendo replicadas.

"No tenemos la presencia de las Fuerzas Armadas, no tenemos el número de la Policía, que teníamos en el inicio, no tenemos un dominio territorial muy fuerte por parte del Estado", añadió en su intervención.