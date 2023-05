Abogado de Dina Boluarte: "Se han malinterpretado sus declaraciones sobre las FF.AA. y PNP"

En entrevista con Exitosa, el abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, señaló que se ha malinterpretado las declaraciones de su patrocinada en cuanto al comando que tiene sobre las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

En diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinanamos, el letrado argumentó que la mandataria no utilizó las palabras precisas para hacer referencia a las facultades que le otorga "la jefatura política" de las fuerzas del orden.

"Yo creo que se han malinterpretado porque evidentemente cuando hay interés en establecer un problema de orden político no se distingue en lo que se debe distinguir y la presidenta, de repente para sintetizar, utilizó una frase que esconde lo que esencialmente sí existe en los estados constitucionales" , declaró para nuestro medio.

Campos sostuvo que el rol de jefe supremo de dichas instituciones que ostentan los presidentes es una figura política debido a que no cuentan con una formación militar que les brinde validez en conocimiento de la materia de las fuerzas del orden. Por lo que, refiere que Boluarte tendría un responsabilidad "estrictamente política".

"Lo que pasa es que (...) es una jefatura política porque la representación que tiene el presidente es de elección popular no entró a la Escuela Militar no hizo la carrera militar Quizá no sepa ni usar un arma entonces su responsabilidad es estrictamente política", explicó.