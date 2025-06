Abogado de Patricia Benavides tilda de "ridícula" vigilia en respaldo a Delia Espinoza: "¿Están haciendo espiritismo?"

En entrevista exclusiva para Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, calificó como "pijamada" la vigilia que se realizó en el Ministerio Público (MP) en apoyo a Delia Espinoza.

El Ministerio Público enfrenta una crisis actualmente. El lunes 16 de junio, Patricia Benavides llegó a la sede principal de dicha institución para cumplir sus funciones como fiscal de la Nación tras ser restituida por una resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ); sin embargo, este acto fue calificado por distintas personalidades del ámbito político y judicial como un "golpe de Estado a la democracia" por una presunta "usurpación de funciones".

Horas más tarde, fiscales superiores y provinciales, con velas blancas encendidas, realizaron una vigilia en defensa de Delia Espinoza. Este acto, incluso, fue encabezada por la titular del ente fiscal. En el marco de este escándalo mediático, en diálogo con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides no dudó en criticar ver a los trabajadores del MP protagonizar dicha escena, la cual calificó como "ridícula".

"Me parece gracioso, ridículo que la gente se junte con velitas ¿están haciendo espiritismo? ¿qué es eso? Nunca me han visto participar en esas cosas", indicó la defensa legal de Benavides.

Humberto Abanto también aprovechó en negar que su defendida haya ingresado de forma violenta a la Fiscalía de la Nación; por el contrario, el único "acto de fuerza" habría sido el que se ejerció contra Benavides al "tirarle la puerta". Incluso, remarcó que hubo una sobrerreacción por parte de las actuales autoridades del Ministerio Público.

Durante la entrevista con el periodista Nicolás Lúcar, el abogado de Patricia Benavides no desaprovechó la oportunidad de señalar que la vigilia realizada por los trabajadores del Ministerio Público era risible e incluso, la comparó como una "pijamada".

Tras ello, pidió a Delia Espinoza cumplir con las reglas y dejar que su defendida cumpla sus funciones como titular de la Fiscalía de la Nación tras ser restituida al cargo debido a que los seis miembros habilitados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitieron su voto a favor, lo que constituye unanimidad.

"Más allá de hacer pijamadas, lo que se debe tener claro es que mientras haya una orden, esta es válida hasta que un juez no la anule. Así son las reglas en un estado democrático. A la señora (Delia) no le gustan las reglas, la incumple. La Sra. Benavides por ejemplo, no se atrincheró en la Fiscalía de la Nación, no organizó su pijamada, salió y punto", agregó.