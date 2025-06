Patricia Benavides fue víctima de un "acto de fuerza" en el Ministerio Público, asegura su abogado

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, aseguró que la fiscal no ingresó a la fuerza al Ministerio Público y, más bien, indicó que su defendida fue víctima de un acto violento.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el letrado se pronunció tras los incidentes ocurridos en la sede del Ministerio Público luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenara la reposición de su defendida en el cargo de fiscal de la Nación.

Abanto señaló que, por el contrario, el único "acto de fuerza" habría sido el que se ejerció contra Benavides. "Le tiraron la puerta", afirmó, y sostuvo que hubo una sobrerreacción por parte de las autoridades del Ministerio Público, lo cual calificó de "falta de prudencia" que desembocó en lo que ironizó como una "pijamada".

"(Delia Espinoza) hizo un show de que hay un golpe contra la democracia, pero ella no es una funcionara elegida, es una funcionaria designada (...) Nosotros hemos pedido a la Junta Nacional de Justicia que use los apremios que la ley le faculta para requerir a la señora Espinoza a que cumpla lo ordenado", agregó.

Del mismo modo, criticó a Delia Espinoza y la acusó de montar un "show" al presentar los hechos como un atentado contra la democracia. En ese sentido, remarcó que Espinoza no es una autoridad elegida, sino una funcionaria designada.

El abogado también informó que han solicitado a la JNJ que haga uso de los mecanismos legales disponibles para exigir que Espinoza acate la orden de reposición. "Mientras haya una orden, esta es válida hasta que un juez no la anule", manifestó.

"Mientras haya una orden, esta es válida hasta que un juez no la anule (...) La señora Benavides no se atrincheró en la Fiscalía de la Nación, no organizó su pijamada, salió y punto (...) A mi me parece gracioso y ridículo que la gente se junte con velitas, ¿A hacer qué? ¿Están haciendo espiritismo?", acotó.