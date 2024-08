Expresidente del TC rechaza beneficio a Alberto Fujimori: "Yo diría que no es pensión, sino renta vitalicia"

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Hani, expresó su rechazo a la pensión vitalicia otorgada al expresidente Alberto Fujimori alegando que se trata de una "renta vitalicia".

Durante una entrevista para Canal N, el exmagistrado cuestionó lo estipulado por la Ley 26521, así como la postura de los parlamentarios que habrían intentado igualar el beneficio con una pensión de jubilación.

"Yo no le llamo pensión aún cuando la ley 26521 le llama pensión vitalicia. Yo diría que esa es una renta vitalicia que es distinto a la pensión. He escuchado a congresistas que lo asimilan a la pensión de jubilación y no es cierto, esa no es una pensión de jubilación", declaró para el medio local.