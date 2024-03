Alberto Otárola acusa a Martín Vizcarra de "complot" en su contra, pero defiende a Nicanor Boluarte

El premier Alberto Otárola se pronunció hoy y acusó al expresidente de la República, Martín Vizcarra, de estar detrás de los audios reveladores que lo vinculan a Yaziré Pinedo, sin embargo, expresó su sorpresa al involucrarse a Nicanor Boluarte, a quien considera "no está en la confabulación".

Mediante declaraciones a los medios, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), hizo un llamado a las autoridades para investigar todas las acusaciones en su contra.

"Yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte, yo lo conozco y estoy seguro que él no está en esta confabulación", dijo este miércoles 5 de marzo.