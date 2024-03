Alberto Otárola tras audios con Yaziré Pinedo: "Mi vida y trayectoria profesional están marcadas por la ética"

05/03/2024 / Exitosa Noticias / Política

Este martes, 5 de marzo, Alberto Otárola se pronunció, luego de la difusión de un audio que lo vincula a Yaziré Pinedo, una joven que obtuvo contratos con el Estado; e indicó que presentó su carta de renuncia a la presidenta Dina Boluarte. Además, aseguró que fue víctima de un complot que buscaba verlo fuera del Gobierno.

Alberto Otárola se pronuncia

En medio del escándalo mediático en el que se ha visto envuelto, tras la difusión de unos audios comprometedores, Alberto Otárola decidió dar un paso al costado a la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, resaltó su impecable trabajo que ha realizado durante este tiempo.

" Quiero recalcar que mi vida y mi trayectoria profesional siempre han estado marcadas por la ética y por el servicio del país (...) con la presidenta Boluarte hemos defendido de manera incansable el Estado de derecho en el Perú y hemos enfrentado a la violencia y a los violentos, permitiendo que el día de hoy podamos tener las bases sólidas para construir un país en libertad y en democracia", expresó firmemente.

Sin embargo, lamentó haber sido víctima de una conspiración por parte de ciertas figuras que tendrían intereses personales.

"El país ha sido testigo de un complot, de una conspiración contra el Presidente del Consejo de Ministros. Una operación mediática y política planificada durante meses, en la que participaron diversos personajes que actúan desde la sombra y que tienen intereses personales subalternos", sostuvo en medio de su discurso.

Alberto Otárola pide que se proteja a Yaziré Pinedo

En ese sentido, Otárola negó la autenticidad de dichos audios y aseguró que se ha buscado manchar su imagen, con la finalidad de verlo fuera del gobierno. Además, pidió que se proteja la salud y seguridad de Yaziré Pinedo, tras haber sido vinculada con él, en dicho material difundido.

"Para lograr sus objetivos, quienes siempre me han querido fuera del Gobierno, lograron editar un audio con el propósito de manchar mi imagen. En este momento hago público un llamado a las autoridades, a los medios de comunicación, para proteger la salud, la seguridad y la vida de la ciudadana Pinedo. Me someto a todas las investigaciones que correspondan", sentenció.

Finalmente, acusó a Martín Vizcarra de difundir el audio de Yaziré Pinedo: "No tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte. No creo que esté involucrado pero todo hay que investigarlo. Que pretenden? Que vuelva la violencia? Eso no lo vamos a permitir".

Como se mencionó, Alberto Otárola renunció a la Presidencia del Consejo de Ministros y aseguró que su trabajo siempre ha estado marcado por la ética y el servicio al país.