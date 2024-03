Alberto Otárola hace "público llamado para proteger la salud, seguridad y vida" de Yaziré Pinedo tras audios difundidos

Alberto Otárola, quien presentó esta noche su renuncia al cargo como presidente del Consejo de Ministros, pidió la protección de la mujer con la que se le ha estado vinculando en las últimas horas, Yaziré Pinedo, tras la exposición de los audios enviados a su persona en el año 2021.

Por un lado, la mujer de 25 años aceptó que el expolítico es la voz de los mensajes expuestos en los programas dominicales, y que la parte femenina es de ella, sin embargo, negó categóricamente que lo mostrado sea actual, pues han pasado tres años desde que se enviaron lo dicho en aquel chat, y también afirmó que están editados a conveniencia de los canales.

Ante esto, Otárola se pronunció, afirmando que desde un inicio se ha tratado de manchar su imagen ante los medios, pues los que han querido que este fuera del Gobierno han sido capaces de editar un audio con tal de dejarlo en una pésima posición. Pidió también que se protegiera de todas las maneras posibles a Yaziré Pinedo, tanto las autoridades como los medios de comunicación.

"Para lograr sus objetivos quienes siempre me han querido fuera del gobierno, hace varios meses, desde el día uno que asumí la presidencia del consejo de ministros, no han dudado incluso en editar un audio cual velado propósito de manchar mi imagen. Y en este momento yo hago un público llamado a todos, a las autoridades y a los medios de comunicación, para proteger la salud, la seguridad y la vida de la ciudadana Pinedo, quien ha expresado en reiteradas oportunidades que ese audio de manera maledicente fue presentado a un medio de comunicación, efectivamente se produjo pero en el audio 2021", exclamó.

Por otra parte, Otárola Peñaranda aseguró que el expresidente Martín Vizcarra estaría detrás de la difusión de los audios que lo comprometería por la contratación irregular de Yaziré Pinedo. No obstante, afirmó que Nicanor Boluarte no es parte de la "confabulación" en su contra.

"No tengo ninguna duda que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo eso y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte, yo lo conozco y estoy seguro que él no está en esta confabulación. Acá se tiene que investigar todo. El origen de los audios, las imputaciones falsas sobre el suscrito y sobre todo el papel que vienen cumpliendo varias mafias para afectar la gobernabilidad del país", sostuvo.