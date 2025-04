Alcalde de San Luis: "Si estamos en guerra contra la delincuencia, tenemos que tomar medidas drásticas"

En entrevista con Exitosa, el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez Castro, respaldó la propuesta de la Defensoría del Pueblo de restringir el uso de las motos durante el estado de emergencia.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el burgomaestre afirmó que el país se encuentra en una guerra contra la delincuencia; por lo que, este escenario exige tomar medidas drásticas.

El alcalde de San Luis indicó que no está a favor de que las motos puedan circular con un segundo pasajero que sea de sexo masculino. El burgomaestre justificó que esta negativa alegando que la estadística demuestra que cuando dos hombres van en una moto es signo de probables hampones.

"No estamos en contra de que se maneje la moto con un solo conductor, ya sea hombre o mujer, pero no puede llevar a un pasajero varón porque la estadística lo demuestra. Estamos en guerra y tenemos que tomar medidas inmediatas. No significa que con este vamos a eliminar la delincuencia, sino dificultarla", manifestó.