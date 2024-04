Aldo Vásquez sobre su inhabilitación de la JNJ: "El TC ha interferido en funciones que son del Poder Judicial"

Aldo Vásquez se refirió sobre su inhabilitación como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y señaló que el Tribunal Constitucional (TC) ha interferido en funciones que le corresponden al Poder Judicial (PJ).

En entrevista con Canal N, el letrado aseguró que la decisión del TC no tiene "precedente alguno" y criticó que tanto él como Inés Tello no hayan tenido la posibilidad de defenderse ante dicha medida en su contra.

"Estamos en una situación de suspenso porque lo que se ha determinado es la suspensión de la medida cautelar que nos protegía. Por supuesto, se trata de una decisión insólita del Tribunal Constitucional que no tiene precedente alguno (...) Una medida cautelar dictada en el marco de un proceso del que no hemos sido parte y en el que no hemos tenido posibilidad alguna de ejercicio de nuestro derecho a la defensa", declaró.