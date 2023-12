Alejandro Soto: Archivan investigación contra el presidente del Congreso por denominada 'Ley Soto'

La Comisión de Ética del Congreso de la República decidió este viernes archivar la investigación que se seguía en contra del presidente del Parlamento, Alejandro Soto, quien era señalado por la denominada 'Ley Soto'.

La decisión fue anunciada por el propio Legislativo luego de la sesión del mencionado grupo de trabajo liderado por el congresista Diego Bazán esta mañana.

Allí, fueron 13 los parlamentarios que votaron a favor de que se declare infundada la denuncia en contra de Alejandro, por lo que se determinó que el mencionado expediente sea archivado.

La medida adoptada por la Comisión de Ética presidida por Diego Bazán ocurre en el marco de las acusaciones en contra del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien ha sido señalado de promover la aprobación de la norma 31751, también llamada 'Ley Soto'.

Y es que, de acuerdo con los señalamientos realziados contra el titular de la Mesa Directiva, habría insistido para que dicha iniciativa tenga 'luz verde' y, de esa manera, evadir una pena de más de 8 años en su contra por la presunta comisión del delito de estafa.

Ello se debe a que esta normativa modificaba el artículo 84 del Código Penal con el objetivo de que, a partir de ahora, se estableciera un plazo máximo de año para continuar con la suspensión de la prescripción.

Como se recuerda, este no es el único señalamiento en contra del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien en agosto salió a responder públicamente y rechazó todos los señalamientos hechos hacia su persona.

"Uno de los poderes del Estado que ha emitido un documento oficial a mi favor es el Poder Judicial y señala que no tengo antecedentes penales, que no tengo antecedentes judiciales, que no tengo antecedentes policiales, por lo tanto estoy legitimado", declaró anteriormente.