Alejandro Soto: Videos revelarían que presidente del Congreso convive con madre de su hijo pese a negar relación

Una investigación periodística ha revelado videos que demostrarían que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, sí conviviría con la madre de su hijo. Ello pese a que negó que exista una relación entre ambos al ser denunciado en Comisión de Ética por contratar a su cuñada en su despacho.

El seguimiento fue realizado por Cuarto Poder, cuyo reportaje capta al aún titular de la Mesa Directiva junto a Lizeth Peralta Salas durante tres días consecutivos.

El primero de ellos data del miércoles 12 de junio, cuando Alejandro Soto fue visto saliendo de un edificio ubicado en el distrito de Surco. Del mismo inmueble, la madre de su hijo es captada abandonado el lugar con dirección a un segundo domicilio.

Al día siguiente, el jueves 13, el referido dominical identificó al presidente del Congreso ingresando solo a esta vivienda. Sin embargo, luego de que Peralta Salas entrara por su cuenta, ambos fueron captados retirándose juntos.

Finalmente, el seguimiento realizado al titular de la Mesa Directiva culmina el viernes 14. En aquella ocasión, el cuestionado funcionario fue detectado una vez más en compañía de la madre de su hijo y este último. Incluso, la investigación dio a conocer que abordó un vehículo del Estado.

Según la investigación periodística, dicha unidad pertenece a Cancillería, pero fue cedido al Congreso de la República.

El hecho tiene lugar luego de que el titular de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, negara que mantuviera una relación estrecha con la madre de su hijo tras ser denunciado en la Comisión de Ética.

"La relación no prosperó. Sí, cometí un desliz de haber lanzado alguna frase no apropiada, pero con ella tengo un hijo de once meses. Mantengo la mejor relación, nos llevamos muy bien, porque somos padres de un menor. Ella en Cusco, yo acá", dijo con anterioridad.