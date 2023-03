Alejandro Toledo demanda al Gobierno de Estados Unidos para suspender extradición al Perú

09/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique demandó al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a su subsecretaria, Wendy Sherman, con el objetivo de suspender su extradición al Perú y continuar con libertad bajo fianza.

En ese sentido, la defensa de Toledo Manrique interpuso ante la Corte de Columbia una solicitud de medida cautelar y reparación; añadiendo una presunta "falta garantía de procesales" para que sea deportado del país.

De acuerdo a ello, el exjefe de Estado hizo que se prevaleciera la Quinta Enmienda de la Constitución de la nación norteamericana (que estipula que ninguna persona puede ser privada de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso legal) para que se lo otorguen lo mencionado anteriormente.

"Aunque la decisión de extraditar o no al doctor Toledo corresponde al Departamento de Estado y no está sujeta a revisión judicial, la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE.UU. obliga al Departamento de Justicia a conceder al doctor Toledo las debidas garantías procesales en el curso de la adopción de una decisión relativa a la extradición".

Asimismo, los letrados, David Bowker y Kelsey Quigley aseguraron en su requerimiento que a el exmandatario no se lo otorgó la oportunidad de refutar la decisión de ser trasladado al país.

Por consiguiente, también señalan que no se le concedió "ninguna información no clasificada o supuestas pruebas relevantes" del caso y que se habría infringido la Quinta Enmienda.

"El hecho de que el Departamento no haya otorgado al Dr. Toledo estas garantías mínimas conforme a la Cláusula del Debido Proceso lo ha privado de su libertad sin el debido proceso legal y, por lo tanto, viola la Quinta Enmienda de la Constitución. No se ha revelado ninguna información no clasificada, premisas fácticas o supuestas pruebas relevantes para su decisión".

Extradición se encuentra impedida por no haber estado detenido cuando se autorizó

La fiscal Stephanie Hinds difundió un comunicado sosteniendo que el secretario de Defensa de EE.UU., Antony Blinken, cuando concedió la extradición de Toledo Manrique el 21 de febrero pasado, el exmandatario no se encontraba arrestado.

De acuerdo a ello, Hinds exhortó al juez Thomas Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, remover la libertad bajo fianza que ostenta y derivarlo a una prisión preventiva.

"Toledo debe ser detenido porque, a medida que cada vía para evitar su extradición por medios legales termina en callejones sin salida, su incentivo para huir aumenta. Toledo ha expresado reiteradamente su profunda preocupación por estar en prisión preventiva en Perú".