Alejandro Toledo se entregaría hoy ante autoridades de Estados Unidos para su extradición al Perú

El expresidente de la República, Alejandro Toledo, se debe entregar la mañana de hoy ante las autoridades de Estados Unidos (EE. UU.) para que sea detenido hasta que se ejecute su extradición hacia el Perú.

Como se recordará, el juez estadounidense del Distrito Norte de California, Thomas S. Hixson, ordenó que el exmandatario peruano se presente ante la Policía Federal este viernes, 21 de abril, a las 9:00 a. m. (hora del Estado de California).

Tras su detención, el exjefe de Estado aguardará a una prisión en dicho territorio hasta que una delegación llegue al referido país y puedan repatriarlo a tierras peruanas.

En entrevista con Exitosa, el abogado de Alejandro Toledo estimó que el expresidente llegará al Perú en aproximadamente cuatro o cinco días tras entregarse a las autoridades de EE. UU.

Además, el letrado descartó que la ex primera dama, Eliane Karp, acompañe a su esposo en este proceso porque no puede salir de EE. UU. al tener una orden de captura internacional.

Por su parte, Alejandro Toledo rompió su silencio y brindó una entrevista a la agencia EFE, donde le solicitó a las autoridades peruanas que lo mantengan a salvo durante el juicio y que le permitan defenderse con sus propios argumentos.

"Yo me voy a entregar mañana a las nueve de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener en la casa y no sé quienes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que, no le corro a la justicia, pero pido, por favor, no me maten en la cárcel [...] Le pido a la justicia peruana que no me mate, déjenme luchar con argumentos", manifestó el exmandatario.