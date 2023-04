Alejandro Toledo: "Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel"

El expresidente Alejandro Toledo rompió su silencio desde su apartamento en la localidad de Menlo Park, tratando de eliminar cualquier duda acerca de su entrega, prevista para este viernes 21 de abril por la mañana en un tribunal de San José, estado de California.

Durante la entrevista brindada a la agencia de noticias EFE, solicitó a las autoridades peruanas que lo mantengan a salvo durante el juicio y que le permitan defenderse con sus propios argumentos, así como obtener un arresto domiciliario mediante un proceso transparente.

"Yo me voy a entregar mañana a las nueve de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener en la casa y no sé quienes van a venir a recogerme del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero pido, por favor, no me maten en la cárcel. (...) Le pido a la Justicia peruana que no me mate, déjenme luchar con argumentos", manifestó el exmandatario.