Alex Flores sugiere a Dina Boluarte renunciar a la Presidencia este 28 de julio: "Es lo mejor"

En diálogo con Exitosa, el congresista Alex Flores se pronunció sobre el mensaje presidencial de Fiestas Patrias y aseguró que la mandataria Dina Boluarte debería dejar el cargo de presidenta este 28 de julio.

En conversación con Karina Novoa, en el programa Informamos y Opinamos, el legislador de la Bancada Socialista criticó duramente a la jefa de Estado y sostuvo que sus expectativas por el mensaje de la Nación son nulas.

Y es que, expresó, la mandataria no solo habría demostrado que su gobierno no tiene un rumbo, sino que tampoco habría logrado enrumbar el país con el modelo económico, lo que se demostraría en el aumento de la pobreza extrema y la inseguridad ciudadana.

"En estas Fiestas Patrias, podemos decir con toda claridad que no podemos esperar nada de este Gobierno. Ha demostrado que no tiene rumbo. Ha demostrado que no tiene un plan innovador propio. Ni siquiera ha podido manejar el piloto automático del modelo neoliberal que tenemos desde hace 30 años", sostuvo.