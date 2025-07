Alta rotación de ministros del Interior impide liderar políticas para combatir inseguridad, advierte Carlos Morán

El exministro del Interior, Carlos Morán, se pronunció respecto a la alta inseguridad que viven los peruanos día a día. Según advirtió, la alta rotación de titulares en el Mininter durante los últimos cinco años ha impedido establecer un liderazgo de política en seguridad pública.

Mediante declaraciones a aun conocido medio de comunicación, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) ratificó su postura sobre la problemática que existe desde el Estado para combatir la delincuencia y criminalidad.

"He opinado siempre, antes y ahora me ratifico de que la alta rotación de ministros del Interior en los últimos cinco años, casi 20 ministros del Interior, no se puede dirigir, liderar, unas políticas en seguridad pública que necesitamos", dijo a Canal N.