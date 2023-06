Asesor del premier Alberto Otárola es denunciado por amenazar de muerte a exempleada

El actual asesor del premier Alberto Otárola, Andrés Eduardo Salas, fue denunciado por presuntamente amenazar de muerte a una exempleada del Ministerio de Defensa. La agraviada sostiene que el acusado habría liderado un grupo de marinos para abordarla y amedrentarla.

La víctima de esta situación extendió su caso a través del programa 'Al Estilo Juliana', noticiero que dedicó un reportaje al caso. Allí, la ciudadana identificada bajo el nombre de Lina Sánchez indicó reveló que habría sido atacada hasta en tres ocasiones y aseguró que ha sido un "feo" episodio en su vida.

"No fue la primera vez, a mí me persiguieron, tres ataques he tenido porque me estaban persiguiendo. Ha sido bien feo, nadie se preocupó, nadie dijo nada", declaro para ATV.