Betssy Chávez: Apoyaré a Aníbal Torres en próxima candidatura presidencial porque Pedro Castillo me lo pidió

La extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Betssy Chávez, aseguró que apoyará una eventual candidatura presidencial del expremier Aníbal Torres, ello debido a que el exmandatario Pedro Castillo se lo ha solicitado.

"Yo voy a apoyar al doctor Aníbal Torres, sin duda, en una próxima gesta electoral. No sé si en su plancha, pero sí apoyarlo, apoyarlo genuinamente porque el (ex)presidente Pedro Castillo me lo ha pedido y he de cumplir con lo que el (ex)presidente me ha pedido", declaró en entrevista a Punto Final.

"Hacerme presidenciable"

Agregado a ello, Chávez Chino se refirió a la investigación fiscal en su contra por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, tras su presunta participación en el golpe de Estado de Castillo Terrones.

En esa línea, dijo que "no ambiciona ser presidenta"; pero que, si las autoridades la envían a prisión por dichas indagaciones, la estarían volviendo "presidenciable". Sus argumentos fueron que diversos personajes estuvieron encarcelados y lograron la presidencia en sus países.

"Jesús fue sentenciado y crucificado por motivos estrictamente políticos ¿Qué delitos se le atribuyó a Jesús? rebelión y conspiración", manifestó en el referido dominical.

"Yo a la prisión no le tengo miedo. Nelson Mandela estuvo 30 años en prisión, el presidente más exitoso y trascendente de Sudáfrica. (José) Mujica estuvo en prisión, líder mundial de izquierdas uruguayo. (Gustavo) Petro estuvo en prisión. Bueno, si quieren hacerme presidenciable, ya saben a dónde mandarme", añadió la expremier.

¿Aníbal Torres postulará a la Presidencia de la República?

El también extitular de la PCM, Aníbal Torres, aseguró que la población "pide" que postule a la Presidencia de la República en las próximas elecciones generales y, tras ello, no descartó que se vaya a presentar como candidato.

"Estamos ante un hecho en que la población es la que lo pide (que participe en las elecciones), y lo pide constantemente. Lo pide el sur del Perú, lo pide el centro, lo pide un sector del oriente del Perú; lo piden algunos sectores del norte, no todos, no, hay que reconocer, yo tengo que hablar con la verdad", declaró para el canal de YouTube de la exministra Anahí Durand.

Según manifestó Torres Vásquez, aún se encuentra evaluando su candidatura y, además, resaltó que no se puede desatender la voluntad popular.

"Estamos evaluando esa situación y no es fácil tomar la decisión, pero no podemos desdeñar a la población y si la población quiere que trabajemos juntos, allí estamos para trabajar juntos. Es posible que vayamos a una candidatura, pero eso no se decide rápidamente, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluarlo muy bien, pero, repito, no se puede desdeñar la voluntad popular en ese camino", expresó.

De esta manera, la posible candidatura presidencial de Aníbal Torres sería apoyada por la expremier Betssy Chávez, quien aseguró debe cumplir con el pedido al respecto que le hizo el expresidente de la República, Pedro Castillo.