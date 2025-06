Canciller descarta que Perú reduzca soberanía sobre las 200 millas: "No hay ningún tipo de riesgo"

Pese a las duras críticas que pesan en su contra, el Pleno del Congreso de la República autorizó a Dina Boluarte el viaje a Francia para ser parte de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3) a realizarse en la ciudad de Niza. Ahí, la mandataria y otros altos funcionarios de su administración sostendrán una serie de encuentros diplomáticos donde destacará la reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Sin embargo, en los últimos días se especuló que dentro de esta convención la delegación oficial peruana cedería gran parte de la soberanía que se tiene sobre el mar la cual es de 200 millas. Sobre ello, el propio canciller Elmer Schialer salió al frente para aclarar el tema y responder sobre otros detalles que se tocarán en este encuentro internacional.

En primer lugar el ministro de Relaciones Exteriores dejó en claro que durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano se ratificará un acuerdo celebrado hace más de 40 años por varios países el cual tiene que se ratificado para su validez.

"La convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982 fue firmada por el Perú y luego no ha sido ratificada. Es decir, está la firma, pero tiene que ser ratificada por el congreso nacional por eso es que el Perú no ha podido entregar el instrumento de ratificación por lo que el Perú no es parte de la Convención de Derecho del Mar", indicó a la prensa.