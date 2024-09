Canciller reitera que Perú no reconoce resultados de las elecciones de Venezuela: "No reflejan la voluntad popular"

El canciller Elmer Schialer reiteró que el Perú no reconoce los resultados de las elecciones de Venezuela y afirmó que estas "no reflejan la voluntad popular".

Durante el Debate de Alto Nivel del 79° Periodo de Sesiones, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que las autoridades venezolanas no han cumplido con mostrar con "transparencia e imparcialidad" y, en consecuencia, reflejan la voluntad popular de la ciudadanía.

"Los resultados proclamados oficialmente no han cumplido con la obligación legal venezolana de mostrar con transparencia e imparcialidad las actas originales del escrutinio y, por tanto, no reflejan legítimamente la voluntad popular de la ciudadanía venezolana. El Perú no reconoce tales resultados oficiales", mencionó.