Abogado de Elizabeth Peralta confirma viaje de Andrés Hurtado y su patrocinada a EE. UU.: "Eran amigos"

En entrevista con Exitosa, el abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, Benji Espinoza, confirmó que su patrocinada viajó con Andrés Hurtado a Estados Unidos, porque eran amigos. Sin embargo, rechazó que dicho viaje haya sido pagado por el presentador.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado aseguró que su defendida se pagó ella misma el viaje a los Los Ángeles, ello luego de retirar S/4800 de su cuenta bancaria.

"No coinciden, viajan juntos porque eran amigos. En el año 2022, en enero, se van hacia Los Ángeles. Los amigos viajan. Lo importante no es que viajen, es quien les paga el viaje y se lo paga la propia doctora Peralta. Días antes hay dos retiros de S/4800 de su cuenta que acreditan que con eso pago el viaje. El señor Andrés Hurtado no le pagó ningún viaje ni ninguna estadía", declaró.