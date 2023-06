Cancillería: Chile acordó que Perú asumirá el 1 de agosto la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico

La Cancillería del Perú anunció que nuestro país asumirá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico el próximo 1 de agosto. La decisión fue comunicada tras haber llegado a un acuerdo con los países miembros de la agrupación: Chile, Colombia y México.

La medida fue anunciada por la propia institución tras las palabras que habría dado el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren. Según la entidad peruana, el funcionario público del vecino país declaró ante la prensa que cederán dicho puesto al Perú en poco más de un mes.

Como se recuerda, la Alianza del Pacifico (AP) informó que México entregó la presidencia pro tempore a Chile desde este miércoles 28 de junio, fecha en la que dicha nación ostentará el cargo hasta poder delegárselo a Perú.

La Cancillería del Perú resaltó la importancia de haber podido llegar a un acuerdo para asumir la presidencia pro tempore de la AP, pues sería una muestra de la intención y capacidad de los integrantes de seguir dialogando y conseguir decisiones consensuadas.

Perú finalmente podría recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico pese a la negativa inicial del mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien declaró su deseo de no entregar el puesto a nuestro país por sus diferencias con Dina Boluarte.

"Se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos", declaró.