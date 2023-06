Gobierno de México entrega la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Chile

La Alianza del Pacifico (AP) informó que México ha entregado la presidencia pro tempore a Chile, país que ejercerá el cargo desde este miércoles 28 de junio. El país sureño ostentará dicha posición luego de que las delegaciones de los cuatro países llegaran a un acuerdo.

La medida fue anunciada por la propia AP, agrupación que emitió un comunicado conjunto difundido en sus redes sociales para anunciar a la nueva nación que lideraría la alianza. Según indicaron, la reunión ha sido una "significativa cita", donde estuvo presente el encargado de Negocios del Perú en Chile, Renzo Villa Prado.

Como se recuerda, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), había anunciado que no estaba dispuesto a entregar la presidencia pro tempore a Perú por sus diferencias con Dina Boluarte.

"Se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos", declaró.