Candidato a la presidencia se disculpa por desconocer precio de pasaje del Metropolitano, kilo de azúcar y sueldo mínimo

Rafael Belaunde Llosa, candidato a la presidencia por Libertad Popular, es tendencia. El extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) asistió a un espacio virtual conducido por el periodista Paolo Benza, donde fue consultado por cuestiones básicas de la realidad nacional. El político no supo responder estas sencillas interrogantes.

En el segmento, Benza y Belaunde protagonizaron un interrogatorio relámpago. En este, el candidato presidencial no supo responder cuánto cuesta el kilo de azúcar, el pasaje del Metropolitano ni el sueldo mínimo. De hecho, señaló que la remuneración mínima vital (RMV) asciende hasta los dos mil soles, ya que "había subido", y que el Metropolitano cuesta S/ 1.50.

A través de su cuenta personal de X (antes Twitter), el candidato se disculpó ante sus seguidores por el desconocimiento de la realidad que vive el peruano de a pie. En tal sentido, señaló que sus respuestas fueron injustificables y que lamentaba profundamente sus equivocaciones. Asimismo, prometió tomar estos asuntos con el rigor que ameritan.

"... me hicieron un ping pong de preguntas que no supe responder acertadamente, cosa inaceptable y que lamento. Me interrogaron en torno al precio del pasaje del Metropolitano y del kilo de azúcar, y confieso que no tenía respuesta. Respecto a la pregunta sobre el sueldo mínimo, inexplicablemente también contesté de manera errónea", escribió.