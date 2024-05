Caso Dina Boluarte: Acusaciones contra la presidenta están impulsadas por "caviares", según José Cueto

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, se pronunció sobre presuntas injerencias de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en investigaciones a su hermano Nicanor Boluarte. Según indicó, estas acusaciones estarían impulsadas por "caviares".

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario descartó que desde la bancada de Renovación Popular existan motivaciones suficientes para promover una vacancia presidencial contra Boluarte.

"Mientras no haya una definición de la situación real y no solamente informaciones del ámbito mediático orientado por un grupo de caviares, nosotros no vamos a ver nada de vacancia", dijo a la prensa.