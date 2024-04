Caso 'Mochasueldo': Raúl Doroteo reconoce visita a extrabajadora, pero niega "categóricamente" recorte de salario

El congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, se pronunció tras las acusaciones en su contra por presunto caso 'Mochasueldo' y reconoció haber visitado a su extrabajadora María Morales Gutiérrez. Sin embargo, negó haber recortado su salario.

Las palabras del mencionado parlamentario tuvieron lugar en inmediaciones del Congreso de la República, donde explicó que las visitas tenían como objetivo esclarecer las razones de su inasistencia. Y es que, según contó el legislador, la denunciante empezó a ausentarse entre diciembre y enero.

"No lo he negado, hemos ido por su inasistencia a pedirle por qué no va a trabajar. No recuerdo si fue diciembre. Puede ser la primera semana de diciembre o enero, no recuerdo bien", indicó.