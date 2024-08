Cecilia García arremete contra el ministro Manero por decir que 'en Perú no se pasa hambre': "Habla tonterías"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, arremetió contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, por afirmar que en el Perú "no se pasa hambre" y aseguró que el funcionario desconoce la crisis alimentaria que atraviesa actualmente el país.

Durante el programa 'En Defensa de la Verdad', Cecilia García mostró su indignación por las recientes declaraciones del titular del Midagri por señalar que el pueblo peruano come de manera contundente, por lo cual lo calificó de "brut*" por hacerse de la 'vista gorda' por la realidad que viven cientos de familias.

En esa misma línea, aseguró que el culpable de que Ángel Manero sea ministro de Agricultura sería Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, por decidir quién debía ocupar actos mandos del gobierno, por el cual, incluso es investigado en el marco del caso 'Los Waykis en la Sombra'.

A su vez, Cecilia García increpó que el ministro Manero Campos asegure que no sepa lo que es pasar hambre porque "cuando no cena pasa hambre y estaría calificado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como inseguridad alimentaria grave".

También aprovechó en resaltar que la población "no quiere a Dina Boluarte", especialmente por no haber dado la cara durante el bicentenario de la Batalla de Junín, tras estar envuelta en polémicas investigaciones por presuntamente actos de corrupción y en el marco del caso 'Rolex'.

Dichas declaraciones se basaría en lo recientemente señalado por el ministro Manero respecto a un informe que emitió la FAO, el cual reveló que, durante el año 2023, más de 17 millones de peruanos pasó hambre.

Al respecto, sostuvo que los medios periodísticos abordaron la noticia de manera "tremendista", puesto que, según indica, la institución no se refería a la sensación física de querer consumir alimentos, sino a inseguridad alimentaria, que es cuando uno consume alimentos poco nutritivos.

"Tenemos que decir que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que muchas veces no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable", señaló el pasado 7 de agosto.