Ministro Manero afirma que Perú no pasa hambre: "Se come de manera contundente"

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, afirmó que el Perú no pasa hambre. Según indicó, solo falta una mejor calidad alimentaria.

En conferencia de la Presidencia de Consejo de Ministros, el titular del Midagri se pronunció con respecto a un informe que emitió la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual reveló que, durante el año 2023, más de 17 millones de peruanos pasó hambre.

Al respecto, sostuvo que los medios periodísticos abordaron la noticia de manera "tremendista", puesto que, según indica, la institución no se refería a la sensación física de querer consumir alimentos, sino a inseguridad alimentaria, que es cuando uno consume alimentos poco nutritivos.

"Tenemos que decir que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que muchas veces no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable", declaró Manero en la conferencia.