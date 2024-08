Caso Rolex: Dina Boluarte fue "vapuleada" por Fiscalía con diligencias en su contra, afirma su abogado

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, rechazó las diligencias de la Fiscalía de la Nación contra su patrocinada y aseguró que el Ministerio Público ha "vapuleado" a la presidenta.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el letrado señaló que la serie de cuestionamientos en contra de la mandataria ha ocasionado que se deteriore la legitimidad de Boluarte Zegarra ante la ciudadanía.

"La autoridad electa no puede ser vapuleada como ha ocurrido aquí por parte del Ministerio Público, por eso le he puesto un amparo. (El MP) tiene que entender que no puede investigar como quiere, el presidente de la República, personifica a la Nación", declaró para nuestro medio.