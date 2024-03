Cecilia García envía mensaje a la presidenta Dina Boluarte por caso Rolex: "Renuncia por el bien del país y el tuyo"

La conductora de Exitosa, Cecilia García, pidió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que renuncie por el "bien país y el suyo", ello en el marco de las investigaciones contra la mandataria por el caso Rolex.

Durante la emisión de su programa "En Defensa de la Verdad", la periodista se refirió a la solicitud de la mandataria para adelantar su declaración de forma "inmediata" tras el allanamiento en su vivienda y en Palacio de Gobierno.

Asimismo, Cecilia García manifestó que la jefa de Estado es una persona que "no tiene bandera" ni moral y aseguró que califica una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.

"Tú le demostraste a tu Club Apurímac de qué estabas hecha, tú le demostraste a los trabajadores del Reniec de que estabas hecha (...) Eres una persona que no tiene bandera y que no tiene moral. Entonces, eres una incapaz moral permanentemente, no como presidenta, sino en toda tu vida (...) ¿Y sabes qué Dina Boluarte? Renuncia. Renuncia por el bien del país y por el tuyo", agregó.