Cecilia García tras atentado en el Vraem: "¿Por qué miércoles no hemos vencido al terrorismo hasta ahora?"

12/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La conductora de Exitosa, Cecilia García, se refirió sobre el caso de los siete policías que fueron asesinados en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) este sábado 11 de febrero. Este atentando se le atribuye a remanentes terroristas.

La comunicadora precisó que no es la primera vez que matan a miembros de las fuerzas del orden en esta localidad. En ese sentido, cuestionó que los gobiernos no hayan adoptado, en los últimos años, estrategias para derrotar al terrorismo.

"¿Acaso es la primera vez que vemos muerte y sangre en la zona del Vraem? ¿Acaso es la primera vez? ¡Toda la santa vida tenemos que ver cómo matan a nuestras Fuerzas Armadas, como si no tuviéramos inteligencia y capacidad!", expresó.

"¿Por qué miércoles no hemos vencido al terrorismo hasta ahora?", añadió. En una nueva edición de En defensa de la verdad, Cecilia García indicó que las autoridades y medios de comunicación han puesto foco en los manifestantes, sin recordar que los verdaderos "terroristas" son quienes se ocultan para ejecutar emboscadas.

"El terrorista no sale a manifestarse para decir que quiere nuevas elecciones. El terrorista se esconde, el terrorista no da la cara y hace lo que ha pasado en el Vraem. No solo destroza cuerpos, sino que destroza vidas. Todos los que hemos vivido la época del terrorismo sabemos a lo que nos enfrentamos", sostuvo.

Cecilia García consideró que el atentado no ha sido realizado por "remanentes", sino por "terroristas". Indicó que este grupo se ha empoderado luego que medios de comunicación señalen que los cientos de manifestantes también son parte de ellos.

