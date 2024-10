Chávez Cotrina afirma que Ejecutivo se incomodó tras ser culpado de la liberación de criminales: Le ha molestado

El fiscal Jorge Chávez Cotrina se refirió a las reacciones que sus declaraciones pudieron causar en el Gobierno, luego de señalar que las normas aprobadas tanto por el Ejecutivo como por el Congreso "subieron la valla de prisión preventiva a 5 años", entre otros puntos. Según el letrado, la circunstancia habría molestado al ministro de Justicia.

En declaraciones para la prensa, el fiscal recalcó que la nueva normativa está hecha bajo una política de despenalización. Asimismo, enfatizó en que lo que habría fastidiado al titular de Justicia y Derechos Humanos fue que se dijera frente a los medios de comunicación.

"Yo me alegro, porque he escuchado al ministro de Justicia, que reconoció que han dado estas normas, justamente, bajo una política de despenalización. Lo que le ha molestado al ministro es que lo digamos ante los medios de comunicación. Obviamente el ministro no nos puede cortar nuestro derecho de expresión, porque la población tiene que tener conocimiento que si los fiscales sueltan a los delincuentes, como ellos comienzan a sostener, es porque las normas están ahí", comentó.