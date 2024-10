Fiscal Chávez Cotrina: ¿Ley de crimen organizado fue derogada? Esto es lo que se sabe

El abogado penalista, Andy Carrión, indicó que el Congreso solo ha aprobado modificaciones a la ley 32108, de organizaciones criminales y, por lo tanto, no ha sido derogada, tal y como afirmó el fiscal Jorge Chávez Cotrina. Asimismo, puntualizó que ello puede haber sido un lapsus.

En declaraciones a Exitosa, el letrado detalló que lo que sucedió con la controvertida ley fue una modificación, que conlleva la flexibilización de criterios respecto a las organizaciones criminales. Enfatizando en los años que esta requiere.

"No se ha referido a una derogación, sino más bien a una modificación, en el sentido de que ya ha flexibilizado estos criterios tan estrictos que tenían respecto a la organización criminal. Desde los años que se requería, hasta las diligencias de allanamiento e incautación. (...) No, la norma no se ha derogado", comentó.