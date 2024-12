Comisión de Fiscalización pedirá facultad para investigar operación quirúrgica de Dina Boluarte

04/12/2024 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Carlos Zeballos reveló que la Comisión de Fiscalización pedirá al Pleno del Congreso que se la faculte poder investigar la operación quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte por un periodo de 60 días.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el parlamentario señaló que solicitarán estas facultades para poder recabar la información necesaria que les brinde los argumentos necesarios para presentar una moción de vacancia contra la mandataria.

"Hemos solicitado facultades de comisión investigadora por el tema del cofre, pero no nos las han dado. El presidente de la comisión va a plantear una moción nueva para darnos facultades por 60 días e investigar el tema de la operación", declaró para Exitosa.

Facultades para la Comisión de Fiscalización

Zeballos aclaró que las facultades que solicita la Comisión de Fiscalización no tiene motivaciones personales, sino que se trata de infracciones a la Constitución Política del Perú. Y es que, dentro de sus deberes como grupo de trabajo parlamentario, no pueden "permitir que un gobernante no este cumpliendo" con la Carta Magna.

Además, resaltó que la presidenta está proyectando una imagen de frivolidad y de desinterés a lo que viene sucediendo en el país. Pese a esto, el Congreso no estaría apoyando las acciones de fiscalización necesarias por parte de la Comisión parlamentaria que integra Zeballos.

"Estamos en un Estado altamente corrupto. En todas las instituciones hay corrupción y, en este gobierno, aún más. (...) La presidenta no está cumpliendo con la Constitución, no hay transparencia. Estamos analizando con la Comisión de Fiscalización todos estos eventos", mencionó.

Noticia en desarrollo...